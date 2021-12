In Kosovo i proprietari di bar e ristoranti hanno protestato per le nuove restrizioni introdotte dal governo per limitare i contagi e l’assenza di aiuti per le attività economiche. È stato introdotto il coprifuoco da mezzanotte alle 5 di mattina e i locali sono costretti a chiudere alle 23, mentre sono chiuse le discoteche e le sale per i matrimoni.