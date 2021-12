Quattro bambini morti e altrettanti in condizioni definite “critiche” dalla polizia. Tutto per colpa di un castello gonfiabile che è stato sollevato da una raffica di vento, provocando la caduta dei piccoli a terra da un’altezza di circa 10 metri. È accaduto a Devonport, nello stato della Tasmania, in Australia. A riferire del tragico incidente sono i media internazionali e la notizia è stata confermata dalla polizia della Tasmania.

“Posso tristemente confermare che quattro bambini sono morti – ha spiegato un portavoce delle forze dell’ordine – Altri quattro sono in condizioni critiche e uno in condizioni gravi”. L’incidente è avvenuto in mattinata (ora locale) nella scuola elementare Hillcrest durante una festa di fine anno. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, il castello gonfiabile era esploso, ma successivamente si è appreso che la tragedia è avvenuta a causa del forte vento. Le vittime sono due maschi e altrettante femmine. Le autorità non hanno fornito la loro età, ma hanno affermato che tutti frequentavano la quinta o la sesta classe, in genere per i bambini di età compresa tra 10 e 12 anni.