“Babbo Natale? Vorrebbe come regalo dalle istituzioni che dal 2022 si mettesse veramente la crisi climatica nelle agende”. A parlare è uno degli attivisti di Extinction Rebellion che oggi, travestito da ‘Babbo Natale’, insieme ad altri attivisti ha protestato a Torino, fuori dal palazzo del Consiglio regionale del Piemonte. “Siamo qui al Consiglio regionale del Piemonte e continueremo a venire fintanto che l’emergenza climatica non entrerà nelle tematiche e negli ordini del giorno del Consiglio. Le nostre richieste sono sempre le stesse: che le istituzioni inizino a dire la verità sulla condizione della crisi climatica e sanitaria, che vengano immediatamente fatte azioni per arginare il problema e che venga ridato spazio alla partecipazione dei cittadini”.