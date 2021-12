Crescono (seppur di poco) il Pd e tutte le forze di centrodestra, mentre il Movimento cinque stelle lascia per strada quasi un punto. Questa la sintesi dell’ultimo sondaggio di Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana, che dà ancora il Partito democratico come prima forza in campo al 22,1%, in crescita di 0,6 punti rispetto alla settimana scorsa. Alle sue spalle c’è Fratelli d’Italia al 20,2% (+0,4%), poi la Lega al 19% (+0,5%). Quarta piazza per il Movimento 5 stelle che però scende sotto il 15%, al 14,3% dal 15,1% di sette giorni fa (-0,8%). Segue Forza Italia al 7,7% (+0,4%).

Tra i partiti minori, Azione perde lo 0,2% (3,8%), i Verdi guadagnano altrettanto (2,5%). Quasi appaiate le due forze a sinistra del Pd: Mdp-Articolo 1 al 2,3% (+0,1%), Sinistra italiana al 2,2% (-0,1%). Sia Italia viva che +Europa invece perdono quattro decimi: i renziani si assestano al 2,1%, il partito di Emma Bonino si ferma all’1,5%. Nel complesso, la coalizione Pd-M5s-sinistra raccoglierebbe il 40,9% dei consensi, mentre l’alleanza Lega-FdI-Forza Italia arriverebbe al 46,9%.