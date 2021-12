Non ci sarebbero persone coinvolte dal distacco della valanga a Lago Nero, nel territorio del comune di Abetone Cutigliano, sull’Appennino pistoiese. Sarebbe stato un maestro di sci passato sul posto a provocare un piccolo distacco senza conseguenze. Le squadre del soccorso alpino stanno comunque verificando la situazione e provvedendo a bonificare l’area.

“Dalle prime verifiche non risultano né feriti né vittime. La valanga c’è stata in una zona a 1600-1700 metri di altezza in una zona non servita da impianti sciistici ma che può essere raggiunta a piedi da praticanti lo sci o lo snowboard fuori pista” ha commentato il sindaco Marcello Danti. Il sindaco si è consultato con la protezione civile. Oltre al Soccorso Alpino, al quale risultavano persone coinvolte, sul posto ci sono i vigili del fuoco per escludere proprio la presenza di dispersi. Controlli in corso da terra e dall’alto con elicottero.

(Notizia in aggiornamento, foto di repertorio)