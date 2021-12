“Continua a crescere l’incidenza di casi Covid. Siamo a 176 casi su 100mila abitanti. La variante Delta è ancora quella dominante, ma negli altri Paesi la variante Omicron circola. In Italia sono stati segnalati 26 casi. È importante continuare con i comportamenti prudenti e rafforzare misure di quarantena per contatti stretti di casi Covid”. Sono le parole di Giovanni Rezza, direttore del dipartimento di Prevenzione del Ministero della Salute, che fa il punto della settimana sulla situazione epidemiologica in Italia.