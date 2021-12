“E’ una vertenza nella quale si deve difendere un patrimonio del Paese e si respingono comportamenti inaccettabili. Qui lavorano tante donne e sono state loro a pagare il prezzo più caro durante la pandemia. Era importante essere qui”, così il ministro Andrea Orlando a margine della visita ai lavoratori della Saga Coffee di sabato mattina a Gaggio Montano in provincia di Bologna. Interrogato sulle recenti notizie di licenziamenti via chat il ministro ha risposto: “Non si tratta di impedire di chiudere, impossibile in un’economia di mercato. Si tratta però di costruire le condizioni perché questo non avvenga nottetempo. Si tratta di impedire che si apprenda del licenziamento con un whatsapp o un’email”.