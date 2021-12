Ospite di Non è l’Arena su La7 Guido Russo, il medico contrario alla vaccinazione obbligatoria per i sanitari che si è presentato al centro vaccinale di Biella con un braccio in silicone, ha esposto la sua versione dei fatti. Il braccio finto, ha fatto sapere a Massimo Giletti, era una “provocazione” per far sentire la propria voce. Spinto da una domanda del conduttore, il dentista ha poi ammesso di essersi vaccinato “il giorno dopo”: “Mi sono dovuto piegare al sistema – ha detto – non sono riuscito a suscitare l’audience che volevo in quel momento, ero triste. E ho detto ‘allora devo fare questo vaccino perché devo lavorare'”.

Video La7