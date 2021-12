Sono 17.959 i nuovi casi di coronavirus individuati in Italia mercoledì 8 dicembre, frutto di 564.698 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 3,2%, in crescita rispetto al 2,3% di ieri. I contagi giornalieri rappresentano il numero più alto dallo scorso 9 aprile, quando furono 18.938. Un dato emblematico della crescita dei nuovi positivi che ormai si sta riflettendo anche sugli ospedali e sul numero dei decessi. Sono invece 86 i morti in un giorno (ieri erano 99), secondo i dati del ministero della Salute. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.099, ovvero 21 in più da martedì. Aumento lieve anche in terapia intensiva: 15 pazienti in più da ieri, 791 in totale. Con però altri 62 ingressi giornalieri. Sono 249.214 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 8.320 in più nelle ultime 24 ore.

Il trend settimanale conferma ancora l’aumento dei contagi, così come dei ricoveri e dei decessi. Da lunedì ad oggi sono stati rilevati 43.218 nuovi positivi, contro i 35mila dei primi tre giorni della scorsa settimana. Tenendo come riferimento lo stesso periodo, i ricoveri sono aumentati di 502 unità (mentre una settimana fa l’incremento si fermava a 284). Gli ingressi in terapia intensiva sono stati 196 (contro 184) e i morti 277 (in aumento rispetto a 257). Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.152.264, i decessi 134.472. I dimessi e i guariti sono invece 4.768.578, con un incremento di 9.540 rispetto a ieri.

A livello regionale, oggi si registra un altro balzo dei contagi in Veneto, con l’aumento giornaliero più marcato dall’inizio della quarta ondata: 3.516 positivi. Anche la Lombardia supera per la prima volta in questo autunno il tetto dei 3mila casi in 24 ore, arrivando a 3.373. Resta da segnalare, però, che le due Regioni sono quelle che effettuano più tamponi: 112mila in Lombardia e 93mila in Veneto. La terza è il Lazio con 53mila, le altre Regioni hanno numeri ancora più bassi. Tornando ai contagi invece, sono oltre mille anche in Piemonte (1.165 positivi nelle ultime 24 ore), nel Lazio (1.554), in Emilia-Romagna (1.391) e in Campania (1.175 casi).