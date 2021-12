Marco Travaglio ha presentato, durante la fiera Più libri più liberi, in corso a Roma, I segreti del Conticidio. Il golpe buono e il governo dei migliori (edito da una versione completamente falsa di quello che era successo – ha dichiarato Marco Travaglio – per cui volevo che quello che era realmente accaduto restasse scritto nero su bianco”. Il direttore de Il Fatto Quotidianoha presentato, durante la fiera Più libri più liberi, in corso a Roma,(edito da PaperFirst ). Un libro con la copertina che ricorda volutamente quella di un giallo, che ripercorre le tappe del governo Conte 2 e i motivi della sua caduta. ”Appena nato il governo Draghi, mi sono reso subito conto che stava passandodi quello che era successo – ha dichiarato Marco Travaglio – per cui volevo che quello che era realmente accaduto restasse scritto nero su bianco”.

Dal palco dell’auditorium della nuvola di Roma, Marco Travaglio ha sottolineato come a causa di Renzi e di Italia Viva, Salvini e Berlusconi siano tornati al governo: ”Il fatto soltanto che qualcuno pensi alla possibilità che Berlusconi possa diventare presidente della Repubblica è semplicemente incredibile” Durante la presentazione non è mancato il richiamo al ruolo che la stampa ha avuto in questa vicenda: ”Senza la campagna di falsificazione dei giornali italiani, la caduta del governo Conte sarebbe stata molto più difficile – ha dichiarato Travaglio – e sarebbe stata più complicata anche la vita del governo Draghi, perché lui ha la stampa sdraiata ai suoi piedi, in un modo che non si vedeva dai tempi del Duce”