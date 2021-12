Il governo sta pensando a un contributo di solidarietà per sterilizzare, almeno in parte, gli aumenti dei costi delle bollette energetiche. Potrebbe infatti essere congelato per uno o due anni il taglio dell’Irpef per i redditi oltre i 75mila euro. E’ questo il contributo di solidarietà che il premier Mario Draghi avrebbe proposto in cabina di regia sulla manovra per reperire fondi per sterilizzare l’aumento dei costi delle bollette energetiche. Il taglio Irpef previsto dal governo in manovra sarebbe di 247 euro per i redditi oltre i 75mila euro, per un costo totale che sarebbe tra i 250 e i 270 milioni di euro. La proposta sarebbe quella di sospendere l’entrata a regime del taglio nel 2022 e forse anche nel 2023 per contrastare con quelle risorse il rincaro delle bollette. A favore di questa soluzione si sono dichiarati, Pd, Movimento cinque stelle e Leu, più dubbiosi Lega, Forza Italia e Italia viva.

Non cambia, invece, la distribuzione degli otto miliardi previsti in manovra per la riduzione delle tasse: sette saranno destinati alla riforma dell’Irpef, uno andrà al taglio dell’Irap per gli autonomi. Sarà questo, quindi, il contenuto dell’emendamento governativo alla legge di bilancio che oggi passerà in Consiglio dei ministri per un ok formale. Al termine della cabina di regia – durata circa un’ora – il presidente del Consiglio ha sentito al telefono i vertici di Cgil, Cisl e Uil, che avevano chiesto una più consistente riduzione delle aliquote per i redditi più bassi. “Il punto di convergenza è il miglioramento del profilo distributivo della manovra, anche per tenere conto delle richieste dei sindacati“, ha detto uscendo da palazzo Chigi la sottosegretaria all’Economia Maria Cecilia Guerra (Leu).