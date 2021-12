Un altro rinvio per il caso di Claudio Lotito e lo sblocco, dopo mesi di attesa, del seggio per Michele Boccardi al posto di Anna Maria Minuto. Il Senato si è espresso su due decisioni della Giunta delle elezioni e immunità, stabilendo solo un nuovo ingresso a Palazzo Madama. La decisione più discussa è stata quella che ha riguardato il presidente della Lazio che contesta la mancata elezione nel 2018 per un presunto errore di calcolo: candidato nelle fila di Forza Italia in Campania, a settembre la Giunta ha dato il via libera al fatto che prendesse il posto di Vincenzo Carbone, ex Fi e ora senatore di Italia viva. Oggi è stata l’Aula di Palazzo Madama a mettersi di traverso: decisivo un ordine del giorno proposto da Loredana De Petris, esponente di Leu e capogruppo del gruppo Misto, che ha chiesto il rinvio in Giunta per rettificare i dati elettorali di proclamazione dei seggi. L’odg è passato con 155 sì, 102 no e 4 astenuti. Di fatto, anche in vista dell’elezione del presidente della Repubblica, il centrosinistra conserva un voto in più in una Camera dove i numeri sono molto risicati. Una considerazione che però è molto debole alla luce degli ultimi avvenimenti: Iv, in molte occasioni cruciali, si è espressa con la destra. Oggi i primi a esultare sono stati proprio i renziani: “Nonostante il voto palese con la destra di sette senatori del Pd sulla sospensiva per far entrare persino Lotito pur di far saltare un senatore di IV, Vincenzo Carbone è salvo e il gruppo di Iv ne è estremamente felice”, si legge in una nota.

Il caso Lotito – A settembre scorso la giunta aveva dato ragione a Lotito e accolto il ricorso per la sua mancata elezione nel 2018 per un presunto errore di calcolo. Lotito all’epoca si era candidato con Forza Italia per un seggio a Palazzo Madama, ma al suo posto fu eletto Carbone, candidato quell’anno anche lui con FI. “E’ emerso che le schede valide di ben sei sezioni elettorali sulle 12 richieste non risultano più recuperabili in quanto distrutte”, ha dichiarato in Aula la renziana Daniela Sbrollini. “Mi chiedo come può questa assemblea votare a favore di un annullamento di un’elezione di un suo componente di assenza di dati certi? La distruzione di alcune schede elettorali rende totalmente inefficaci i successivi accertamenti. Sarebbe davvero un vulnus mai visto prima, con conseguenze terribili”.

Il seggio pagato due volte: ok all’ingresso di Boccardi – La senatrice di Forza Italia Anna Maria Minuto dovrà lasciare il seggio al Senato a Michele Boccardi, candidato ed eletto nello stesso partito nel 2018 e mai proclamato per un presunto errore della Corte di appello di Bari. Così ha deciso l’aula del Senato dopo che è stato respinto un ordine del giorno sul caso. La mozione, votata a scrutinio segreto e proposta dal senatore del gruppo Misto, Raffaele Fantetti, è stata bocciata riportando così in vigore la decisione della Giunta delle elezioni e immunità parlamentari che nel luglio del 2020 aveva riconosciuto il ricorso di Boccardi assegnandogli il seggio. Il reintegro però è rimasto in standby per mancata calendarizzazione. Dopo il voto dell’odg, la presidente del Senato, Casellati ha riconosciuto l’esito e autorizzato la Giunta a convocarsi subito per procedere agli accertamenti necessari.