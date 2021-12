Non approderà giovedì in Aula alla Camera la proposta di legge per la regolamentazione delle lobby. Dopo il fallito blitz in Commissione Affari costituzionali, Italia viva vuole eliminare a tutti i costi la norma sul “raffreddamento” contenuta nel testo base, che nella versione originale impediva ai decisori pubblici (parlamentari e membri di governo nazionali e locali) di trasformarsi in lobbisti prima di tre anni dalla fine del mandato. Un modo per contrastare il fenomeno delle “porte girevoli” tra politica e affari, una pratica deleteria per la trasparenza, l’integrità e l’equità delle istituzioni a cui ilfattoquotidiano.it ha dedicato uno speciale. Martedì i renziani hanno votato insieme al centrodestra persino contro l’emendamento che ha introdotto una versione ultra-light della regola: il periodo di cooling-off è limitato a un anno per chi svolge incarichi di governo nazionale e regionale, alla sola durata del mandato per tutti gli altri (inclusi parlamentari e sindaci). La proposta però è passata lo stesso, per l’assenza di numerosi eletti della Lega.

Ora però i renziani chiedono di riaprire i termini per la presentazione degli emendamenti: l’obiettivo è riuscire ad annacquare ulteriormente quel passaggio, o ancora meglio eliminarlo dal testo. Così, nella riunione di maggioranza tenuta nel pomeriggio, è apparso chiaro che non ci sono i numeri per votare il mandato alla relatrice (la pentastellata Vittoria Baldino) e far arrivare il provvedimento all’esame dell’Aula, dov’era calendarizzato per giovedì 2 dicembre. Così il dossier è stato rimandato a data da destinarsi per trovare un nuovo compromesso. Oggi a caldeggiare l’accordo era arrivata anche la vicepresidente grillina della Camera Maria Elena Spadoni: “È fondamentale non sprecare questa opportunità e approvare quanto prima una legge che da troppi anni aspetta il nostro Paese. Mi appello dunque al buonsenso di tutte le forze politiche“, scrive in una nota.