La Germania ha superato la soglia dei 100mila morti per Covid dall’inizio della pandemia. La quarta ondata che ha travolto il Paese nelle ultime settimane non ha ancora rallentato: solo nelle ultime 24 ore sono stati registrati quasi 76mila contagi (un nuovo record) e 351 decessi, che portano il totale a 100.119. Le misure intraprese negli ultimi giorni non hanno ancora prodotto effetti e ora il primo ministro della Sassonia, Michael Kretschmer, non esclude più un lockdown prima di Natale. Una misura sul modello Austria, dove i numeri dei ricoveri in terapia intensiva, vicini al record di sempre, stanno dando ragione alla scelta della stretta generalizzata iniziata questa settimana. Intanto anche in Francia arriva una prima restrizione: il ministro della Salute, Olivier Véran, ha annunciato il ripristino dell’”obbligo di mascherina” in tutti i luoghi pubblici nonché all’esterno in zone di grande affluenza.

La situazione però non è grave solo nei due Paesi tedeschi: non c’è più nessuna regione in verde in Europa nella nuova mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). In Italia il maggior numero delle regioni è in giallo. La Provincia di Bolzano e il Friuli Venezia Giulia sono in rosso scuro, mentre Provincia di Trento, Veneto, Emilia-Romagna, Val d’Aosta, Liguria, Marche e Lazio sono in rosso. Nel resto d’Europa l’incidenza più alta dei contagi rispetto alla popolazione si registra nell’Europa centro orientale, nei paesi del Benelux in quelli baltici e in Irlanda, tutti in rosso scuro. Spagna, Francia, Svezia e Portogallo sono prevalentemente in rosso.

In Germania – Secondo i dati del Robert Koch Institute pubblicate stamattina, il numero di nuovi contagi ha superato per la prima volta la soglia dei 70mila casi giornalieri, con 75.961 nuove infezioni nell’arco delle 24 ore. Il dato relativo alla scorsa settimana era di 65.371 nuovi casi. L’incidenza nell’arco degli ultimi sette giorni è di 419,7 casi ogni 100mila abitanti, nuovo record dall’inizio della pandemia. Il dato registrato ieri era di 404,5, casi, mentre sette giorni fa era di 336,9. A livello nazionale sono stati registrati 351 nuovi decessi: in Europa la Germania è il quinto Paese ad aver superato la soglia dei 100mila morti, dopo Russia, Regno Unito, Italia e Francia. “Il pericolo è evidente. Sarà possibile prevenirlo solo se c’è una comprensione generalizzata e una consapevolezza comune per evitare contatti e rispettare le misure”, ha dichiarato il politico della Cdu Kretschmer alla Saechsische Zeitung. Se non ci sarà un miglioramento la prossima settimana, “dovremo affrontare la discussione” su un possibile lockdown. Il governatore della Sassonia si è detto convinto inoltre del fatto che l’occupazione dei letti con pazienti Covid aumenterà drasticamente nelle prossime settimane. “Ora ci stiamo preparando a trasferire i pazienti in altri stati federali”. La Sassonia ha fatto registrare – unico Land in Germania – un’incidenza settimanale di 1.074,6 casi per 100mila abitanti.

In Austria – Nella vicina Austria preoccupa la situazione delle terapie intensive, dove è stata superata la soglia di 600 pazienti. Nelle ultime 24 ore sono stati occupati altri 41 letti portando il numero complessivo a 619. Si tratta del numero più elevato del 2021. Il valore più alto da inizio pandemia è stato invece registrato esattamente un anno fa, il 25 novembre 2020, con 709 letti occupati. Con 600 ricoveri è stata raggiunta la ‘soglia 5‘ che prevedrebbe un lockdown generale, che però è già in vigore perché è stato anticipato di alcuni giorni.