Un falò in piazza, dando fuoco ai green pass cartacei. È la forma di protesta scelta dai manifestanti di Perugia durante il presidio in piazza di sabato pomeriggio contro la certificazione verde. Decine di manifestanti hanno bruciato i green pass, buttandoli in un bidone e accendendo poi il fuoco. Gli stessi organizzatori dell’iniziativa hanno poi documentato la protesta sulla pagina Facebook del gruppo.