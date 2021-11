Pierluigi Bersani è intervenuto a La Spezia assieme al ministro Andrea Orlando a un dibattito sul lavoro organizzato dalla sezione locale del Partito democratico: “Mi piacerebbe fare il ministro dell’Industria per 15 giorni per dire agli industriali quale è secondo me il problema industriale principale, e direi: dignità e qualità del lavoro“. Poi spiega: “Da mille anni l’Italia campa trasformando materie prime che non ha… questo perché siamo riconosciuti in tutto il mondo, perfino nelle barzellette per l’adattabilità, la flessibilità e tutte queste cose qua…”, poi racconta la barzelletta sentita da un ministro americano.