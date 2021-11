Un giovane è morto e un altro è rimasto gravemente ferito dopo che un furgoncino è stato travolto da un treno regionale in transito sulla linea Bologna-Piacenza a Pontetaro, frazione del comune di Fontevivo, in provincia di Parma. L’incidente è avvenuto intorno alle 13 di giovedì: secondo quanto emerso finora, il conducente, mentre percorreva una strada adiacente, ha perso il controllo del mezzo in una curva e si è ritrovato sulle rotaie. Il mezzo era di proprietà di una cooperativa locale che si occupa di trasporto di ragazzi disabili, tra cui il giovane morto e quello rimasto ferito. A bordo c’erano anche due adulti, a loro volta feriti.

Una nota delle Ferrovie assicura invece che i passeggeri del treno sono tutti illesi: sul luogo dell’incidente sono arrivati 118, vigili del Fuoco, polizia stradale, ferroviaria e il questore di Parma, Massimo Macera. Secondo Fs, “dai primi accertamenti l’automezzo sarebbe caduto sulla linea a seguito di un incidente stradale avvenuto lungo una strada che scavalca i binari”. La linea ferroviaria regionale è stata interrotta il trasporto dei passeggeri è stato riprogrammato: nessun disservizio invece sulla tratta ad alta velocità.