In molti quando l’hanno visto ci hanno creduto, o meglio hanno sperato. Tra le stories Instagram di Francesco Totti compare l’annuncio della firma di un contratto biennale con la Cina. Il messaggio completo: “La Cina ha creduto in te! Sono fiero di aver contribuito a farti firmare questo biennale… Si parte!”.

Alcuni tifosi se lo sono chiesti: “Totti torna a giocare?”. Ma il Corriere dello Sport ha spiegato che in realtà l’ex capitano della Roma, una star in tutto il mondo, è stato scelto come testimonial per alcuni progetti legati al calcio in Cina.