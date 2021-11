Dopo l’infortunio patito nel match d’esordio contro Alexander Zverev, due giorni giorni fa, che lo ha costretto al ritiro, Matteo Berrettini è tornato in campo ad allenarsi per la sfida di stasera delle Atp Finals di Torino contro Hubert Hurkacz. Berrettini deciderà all’ultimo se scendere in campo. Dovesse rinunciare all’incontro, al suo posto subentrerà l’altro tennista italiano, Jannik Sinner.

Video Instagram/AtpNittoFinals