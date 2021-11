Scontro acceso a “Otto e mezzo” (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e il senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, con incursione della conduttrice Lilli Gruber. Renzi rinfaccia le sue cause civili contro Il Fatto, Travaglio ricorda che il politico ha addirittura denunciato il vicino di casa, aggiungendo: “Prima o poi denuncerà se stesso”. Renzi quindi si lamenta con la giornalista perché non gli consente di parlare di vaccini, rendendosi protagonista di un vivace battibecco che esplode quando il leader di Italia Viva afferma: “Lei stipendia anche Travaglio. Pensi che lei lo stipendia per venire a offendere”.

Gruber allora insorge: “Lei pensi ai fatti suoi. Non venga qui a fare queste battute come se Travaglio rubasse i soldi a qualcuno”. Immediate l’intervento di Travaglio che sorridendo aggiunge: “Lei prende soldi da Bin Salman e parla degli stipendi degli altri perché fanno il loro mestiere? Ma è una cosa incredibile. Prende i soldi da un tagliagole, il mandante dell’omicidio Kashoggi e viene a parlare del mio lavoro, perché faccio il giornalista e mi faccio retribuire?”. “Lavoro è una parola grossa”, commenta Renzi. “Lei faccia il suo lavoro di politico – risponde Travaglio – oppure abbandoni la politica, come peraltro aveva giurato di fare nel 2016, fregando l’intero popolo italiano”. “Io la ringrazio molto – replica Renzi – Mi considera un pelo superfluo e io ho mandato a casa il suo Conte. Capisco che lei sia arrabbiato”.