“Sono un ‘island kid’”, cioè un “bambino isolano”. Comincia così l’intervento dell’ex presidente Usa, Barack Obama, alla Cop26. La sua infanzia passata alle Hawaii è l’occasione per affrontare il dramma degli stati insulari a rischio scomparsa per via del cambiamento climatico. “Mentre ero presidente sono stato orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto con i Paesi insulari, i più vulnerabili”, ha detto. “Per molti versi le nostre isole sono il campanello d’allarme“. Ancora: “Ci stanno mandando un messaggio adesso, che se non agiamo, e non agiamo in modo audace, sarà troppo tardi. Non è qualcosa distante 10 o 20 o 30 anni, è adesso, e dobbiamo agire adesso“. E ha proseguito: “Penso sinceramente che non avremmo avuto un accordo così ambizioso a Parigi se non fosse stato per la volontà e la capacità dei Paesi insulari. Come cinque anni fa non abbiamo fatto abbastanza e le nostre isole sono minacciate più che mai”. Obama si è poi detto orgoglioso dell’attenzione che il governo Usa e il presidente Joe Biden danno alla questione.

A Glasgow l’ex presidente ha incontrato numerosi delegati di varie isole: tra i vari eventi di cui è protagonista una tavola rotonda con giovani e una con imprenditori privati. “Le isole sono come il canarino in miniera, in questa situazione. Ci stanno mandando un messaggio: se non agiamo, sarà troppo tardi”. “Tutti noi – ha quindi rimarcato – abbiamo un ruolo da svolgere, tutti abbiamo un lavoro da compiere, tutti abbiamo sacrifici da fare. Noi che siamo più ricchi abbiamo contribuito ad aggravare il problema e quindi abbiamo ora un peso in più da sostenere per aiutare e assistere coloro che sono meno responsabili o meno (economicamente) capaci, ma sono nello stesso tempo i più vulnerabili” di fronte agli effetti della crisi climatica. Protagonista sia della fallita conferenza Onu sul clima di Copenaghen, sia di quella parzialmente riuscita a Parigi nel 2015, l’ex leader della Casa Bianca non ha peraltro mancato di notare come negli anni trascorsi dall’appuntamento parigino diversi impegni siano rimasti sulla carta: “È importante riconoscere – ha osservato – come in questi 5 anni non si sia fatto abbastanza”. Ha poi citato un detto hawaiano che invita a stare “uniti per andare avanti”. Ha lodato inoltre “l’impazienza dei giovani”, in quanto “vitale” per spingere i leader del mondo ad agire contro l’emergenza climatica e a garantire il mantenimento dell’impegno a contenere il surriscaldamento della Terra entro il tetto di 1,5 gradi in più rispetto alle temperature medie dell’era pre industriale. E non ha risparmiato critiche ad alcuni grandi Paesi assenti, come Cina e Russia: “È stato scoraggiante vedere i leader di due dei più grandi emettitori declinare persino di partecipare al programma”. In loro l’ex presidente degli Stati Uniti riconosce “una pericolosa assenza di urgenza e un desiderio di mantenere lo status quo. Questa è una vergogna“.

L’attivista Vanessa Nakate su Twitter non ha esitato a rispondere: “Quando avevo 13 anni, nel 2009, avevi promesso 100 miliardi di dollari per finanziare la lotta al cambiamento climatico. Gli Stati Uniti hanno tradito le loro promesse, questo costerà perdite di vite umane in Africa”. E con un video di 12 anni fa mostra l’allora presidente Barack Obama interveniva alla Cop15 assicurando politiche per combattere il cambiamento climatico. “Il paese più ricco della Terra non contribuisce abbastanza ai fondi salvavita”, prosegue l’attivista attaccando: “Tu vuoi incontrare i giovani della Cop26. Noi vogliamo i fatti“. L’altra voce protagonista delle ore scorse, Greta Thunberg, è invece rientrata in Svezia e si trova a Stoccolma. Non ha perciò incontrato Barack Obama. Su quest’ultima Obama ha avuto parole positive e sottolineato come sia stata fonte d’ispirazione per molti coetanei: “Ora il mondo è pieno di Grete”.

Nel corso della mattinata a Glasgow è stata presentata una ricerca McKinsey, secondo la quale se si superano 1,5 gradi di riscaldamento dai livelli pre-industriali, nel prossimo decennio quasi metà della popolazione mondiale sarà esposta al rischio di ondate di calore, siccità, inondazioni o carenza d’acqua, contro il 43% a rischio oggi. Secondo il rapporto, in questo scenario le zone sottoposte ad ondate di calore potrebbero registrare temperature che renderebbero impossibile lavorare all’esterno nel 25% delle ore lavorative di un anno. In uno scenario peggiore, di 2 gradi sopra i livelli pre-industriali al 2050 (oltre l’obiettivo minimo dell’Accordo di Parigi), 800 milioni di persone in più rispetto ad ora vivrebbero in aree urbane con gravi problemi idrici, a causa dell’aumento della domanda d’acqua. Circa 100 milioni di persone (1 su 7 degli agricoltori del mondo nel 2050) sarebbero esposte a gravi livelli di siccità, riducendo la loro capacità di produrre cibo. Quattrocento milioni di persone che vivono sulle coste di mari e fiumi rischierebbero inondazioni costiere, con morti e ingenti danni materiali.