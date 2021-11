“Il tempo sta scadendo: abbiamo fatto significativi progressi dall’accordo di Parigi ma dobbiamo fare di più”, sia “collettivamente che individualmente”. È l’avvertimento lanciato da Barack Obama nel suo intervento alla Cop26 di Glasgow. L’ex presidente Usa, ha poi attaccato l’ex amministrazione Trump: “Negli Stati Uniti, alcuni dei nostri progressi sulla lotta al cambiamento climatico si sono fermati quando il mio successore ha deciso di ritirarsi unilateralmente dall’Accordo di Parigi nel suo primo anno di mandato – ha detto dal palco – Non sono stato molto contento di questo”. Quindi ha concluso: “Eppure la determinazione dei nostri governi statale e locali e i regolamenti che la mia amministrazione aveva già messo in atto, hanno permesso al nostro Paese di continuare ad andare avanti nonostante l’ostilità della Casa Bianca”.