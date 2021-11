Si prevede un altro sabato di caos per le manifestazioni dei no green pass che dal 24 luglio sono diventate ormai un appuntamento fisso in diverse città italiane per protestare contro il provvedimento voluto dal governo. Le piazze calde di quest’oggi, 6 novembre, sono ancora una volta Milano e Trieste. Nel capoluogo milanese l’allerta è massima dopo che l’incontro in Questura con gli organizzatori delle manifestazioni sul percorso che il corteo dovrà rispettare si è concluso venerdì mattina senza un accordo. Le forze dell’ordine saranno quindi chiamate di nuovo ad arginare i flussi di persone che probabilmente tenteranno di dirigersi in diverse direzioni della città, come successo sabato scorso, quando i dimostranti hanno più volte violato gli accordi stabiliti. A Trieste invece, si è svegliata questa mattina con piazza Unità d’Italia blindata: l’area è stata completamente transennata, in applicazione del decreto prefettizio del primo novembre scorso che vieta lo svolgimento di manifestazioni nell’area, in primis proprio il corteo dei No Green pass previsto per questo pomeriggio che si svolgerà quindi lontano dalla zona.

MILANO – “Credo che ci saranno più forze dell’ordine rispetto alla volta scorsa, quando molte persone erano impegnate a Roma per il G20”, ha detto il sindaco Giuseppe Sala prevedendo nuove polemiche. “A questo punto vedremo cosa succederà. Il questore ha dato delle disposizioni e io non ho nessun elemento per dire se verranno rispettate o meno”. “L’impossibilità di giungere ad un percorso condiviso – spiegano dalla Questura di via Fatebenefratelli – ha indotto il questore ad emettere un provvedimento di prescrizione, imponendo che, dopo il concentramento in piazza Fontana, l’eventuale iniziativa si svolga dalle ore 17 alle ore 2, in forma di corteo” ma con un percorso che pur toccando piazza Duomo e corso Buenos Aires, una delle principali vie dello shopping, eviti luoghi sensibili come la sede della Camera del lavoro.

Una formula che, evidentemente, non è piaciuta ai leader delle proteste che ieri avevano accusato di “scorrettezza” la Questura spiegando che c’erano per loro passaggi irrinunciabili con la presenza di almeno due obiettivi sensibili tra la sede del quotidiano Libero, l’Università Statale e la Regione Lombardia. “Dichiarazioni opinabili” secondo la stessa Questura dove i promotori del corteo si sono presentati “soltanto venerdì mattina, dopo ripetuti inviti”. La polizia, aggiungono, ha proposto loro un “percorso plausibile che manteneva il passaggio nei pressi di alcuni punti indicati dai manifestanti, oltre che il transito attraverso piazza Duomo. L’obiettivo era quello di dare alla manifestazione un’adeguata visibilità, salvaguardando, allo stesso tempo, gli obiettivi sensibili e mitigando i pesanti disagi che, per 15 settimane consecutive, hanno afflitto cittadini e commercianti milanesi. Disagi che hanno peraltro provocato numerose prese di posizione da parte di enti, associazioni ed istituzioni”, visto che si sono registrate perdite economiche quantificabili in decine di milioni di euro.

Da via Fatebenefratelli sostengono però che da parte dei manifestanti c’è stata una “ferma opposizione”, dimostrando “un maggiore interesse alla contrapposizione fine a se stessa che la ricerca di una ipotesi volta a garantire il diritto di manifestare”. Da qui il provvedimento di prescrizione del questore Giuseppe Petronzi. Il concentramento della manifestazione è previsto come al solito in piazza Fontana. Il percorso prevede il passaggio in piazza Duomo, via Mazzini, piazza Missori, corso di Porta Romana, viale Caldara, viale Regina Margherita, piazza V Giornate, viale Bianca Maria, corso XXII Marzo, viale Piceno, via dei Mille, viale Abruzzi, piazzale Loreto, corso Buenos Aires con arrivo “in piazza Oberdan, dove la manifestazione dovrà concludersi”.

TRIESTE – La partenza del corteo No Green Pass è prevista per le 15: si stima parteciperanno almeno 8mila persone, mentre sono 400 circa gli uomini delle forze dell’ordine che stanno controllando da ieri la città e gli ingressi dalla Slovenia e dalle altre province. “Nel caso in cui” durante il corteo “non siano rispettate tutte le prescrizioni dell’autorità di pubblica sicurezza, verranno valutate le singole posizioni degli organizzatori e dei manifestanti in relazione alla previsione dell’articolo 18 comma 5 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, che prevede “l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da euro 206 a euro 413“, ha fatto sapere in una nota la Questura di Trieste. Il corteo “dovrà svolgersi in osservanza delle prescrizioni emesse dal questore di Trieste, in attuazione delle determinazioni assunte in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica”.

Il provvedimento, “adottato ai sensi dell’articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps), prevede che la manifestazione debba tenersi dalle 15 alle 18 secondo il seguente itinerario: piazza della Libertà, corso Cavour, Riva 3 Novembre, via Mazzini, piazza Goldoni, via Carducci, piazza Oberdan, piazza Dalmazia, via Ghega, piazza della Libertà”. Inoltre, “in attuazione dell’ordinanza del sindaco di Trieste emessa in data odierna, agli organizzatori della manifestazione è stato prescritto di adottare le opportune misure finalizzate a garantire il rispetto del distanziamento interpersonale e l’uso della mascherina dei partecipanti, attraverso la presenza di specifico personale addetto al controllo”, conclude la Questura.