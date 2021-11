All’uscita dal consiglio federale della Lega parla il segretario Matteo Salvini una veloce dichiarazione per dire che la riunione con i big del partito è stata positiva: “Confronto bello e utile e su alcuni temi puntiamo ai risultati. Taglio delle tasse, referendum sulla giustizia e vogliamo stare da protagonisti al governo. Uniti in Italia e in Europa”. Poi saluta tutti lanciando una frecciata a Giorgetti: “Adesso ho fame, vado a farmi un piatto di pasta a casa, senza Di Maio e senza pizza”.

Giancarlo Giorgetti ha affidato poche parola a una nota: “Un bel consiglio federale. Una bella discussione, il confronto è sempre positivo. Salvini ha ascoltato tutti, anch’io ho espresso le mie idee. La Lega è una, è la casa di tutti noi e Salvini ne è il segretario. Saprà fare sintesi, porterà avanti la linea”. Così Giancarlo Giorgetti, al termine del consiglio federale.