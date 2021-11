Si è svolta oggi la prima assemblea capitolina a Palazzo Senatorio in piazza del Campidoglio. Presenti all’opposizione Carlo Calenda e l’ex sindaca Virginia Raggi. “Vedremo se riuscirò a seguire il consiglio, a Bruxelles c’è tanto da fare ora che si è tornati in presenza. Il mio giudizio sulla giunta è negativo, ci sono solo eletti del partito democratico e nessun tecnico”, commenta il leader di Azione. Eletta come presidente del consiglio Svetlana Celli con 30 voti favorevoli, 18 schede bianche e una nulla. “Onorevoli consiglieri, sento tutto il peso da primo cittadino – ha detto il neo sindaco durante il giuramento – Sono tante le sfide che ci attendono ma sono sicuro che riusciremo a non deludere le aspettative di romane e romani. Auspico un grande spirito di unità da tutte le parti politiche”.