L’abbraccio, poi la commozione. Angela Merkel, che lascerà l’incarico da cancelliera dopo 16 anni, è stata ricevuta da Emmanuel Macron nel castello di Vougeot, vicino a Beaune, in Borgogna, per la consegna della Gran Croce della Legion d’onore, il più alto riconoscimento elargito dalla Repubblica francese. “Ho imparato tanto da te”, ha detto Macron, “grazie per la pazienza che hai avuto nei miei confronti”.

Video Twitter