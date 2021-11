È stato ritrovato dopo 5 ore di ricerca l’uomo che martedì 2 novembre si era avventurato con il suo kitesurf al largo dell’Isola dei Porri, nel Ragusano, rischiando di naufragare a causa della repentina variazione delle condizioni metereologiche. Uscito in mare nel primo pomeriggio, il kitesurfer è stato sorpreso dalle condizioni meteo avverse, rimanendo appunto in balia delle onde, che nel frattempo si sono alzate fino a un metro e mezzo, rendendo così difficoltoso anche il rientro in spiaggia.

Un amico, uscito con lui, non vedendolo rientrare ha contattato la Capitaneria di porto di Pozzallo, che ha immediatamente disposto l’uscita di una motovedetta per il soccorso. Alle 22.15, dopo 5 ore di ricerche, il surfista è stato intercettato dall’elicottero al largo di baia Granelli, in evidente stato di difficolta e aggrappato al surf. L’uomo, in leggero stato di ipotermia, è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 intervenuto sul posto.