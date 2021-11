Eric Adams è il nuovo sindaco di New York. L’ex poliziotto ha battuto il rivale Curtis Sliwa e prenderà il posto di Bill de Blasio. Ricordando si essere cresciuto in una famiglia della classe operaia, nel suo primo discorso da primo cittadino Adams ha detto “stasera i newyorkesi hanno scelto uno di loro. Io sono come voi”. Adams sarà il secondo sindaco afroamericano nella storia di New York dopo David Dinkins. A 15 anni il neo eletto al municipio, è stato aggredito dalla polizia, l’episodio lo ha convinto a diventare un agente per riformare il dipartimento. Dopo 20 anni nel New York Police Department, Adams è andato in pensione nel 2006 e si è candidato per un posto nel Senato dello Stato di New York, incarico che ha mantenuto fino al 2013. Poi è stato eletto presidente di Brooklyn.