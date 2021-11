È in corso la terza giornata della Cop26 di Glasgow, incentrata sulla finanza per il clima: rappresentanti degli Stati, delle aziende e delle istituzioni finanziarie discutono di come la finanza pubblica e privata possa intervenire per contribuire al mantenimento del riscaldamento globale sotto 1,5 gradi. La coalizione di banche e fondi Gfanz (Glasgow Financial Alliance for Net Zero), lanciata lo scorso aprile dall’inviato dell’Onu su clima e finanza Mark Carney, ha annunciato di aver raccolto al momento l’adesione di oltre 450 aziende che rappresentano 130mila miliardi di dollari di asset, il 40% dei capitali finanziari mondiali. Gli aderenti si impegnano ad adottare linee guida basate sulla scienza per raggiungere zero emissioni di carbonio alla metà del 2050, e a fornire obiettivi intermedi al 2030. Carney ha dichiarato che per combattere la crisi climatica servono “mille miliardi di dollari l’anno di investimenti nei Paesi in via di sviluppo. È necessario che i progetti internazionali siano allineati con i progetti nazionali”, ha spiegato, e per questo occorrono “nuove strutture di finanza mista, piattaforme per portare insieme pubblico e privato”.

Make no mistake: the ???? is now there if the ???? truly wants to arrest the #climatecrisis Today, through the Glasgow Financial Alliance for Net Zero #GFANZ, over $130 trillion of capital from 450+ firms across 45 countries is committed to transforming the economy #COP26 — Mark Carney (@MarkJCarney) November 3, 2021

Intanto i 120 capi di Stato e di governo hanno abbandonato la Scozia, lasciando il posto ai delegati che dovranno cercare di trovare una sintesi tra le dichiarazioni di principio. L’obiettivo generale è innalzare gli impegni sulla riduzione delle emissioni: in particolare, sul tavolo ci sono sono l’aumento dei livelli di decarbonizzazione dell’economia, il disegno di un mercato mondiale della CO2, il set di regole per l’applicazione dell’accordo di Parigi, e l’avvio nel 2023 del fondo da cento miliardi di dollari all’anno per aiutare i Paesi in via di sviluppo. Proseguono in parallelo gli eventi collaterali: convegni, forum, conferenze stampa di governi, imprese, istituzioni internazionali, centri studi e ong. Intervenendo ai lavori, la direttrice del Fondo monetario internazionale Kristalina Georgieva ha sottolineato l’importanza di “imporre un prezzo del carbonio a livello internazionale”, incoraggiando l’ipotesi di arrivare a un prezzo di 65 dollari a tonnellata entro il 2030, che ha definito “equo e pragmatico”. “La crisi climatica è una minaccia alla stabilità dei sistemi finanziari – ha detto – gli investimenti verdi, invece, possono generare 30 milioni di green jobs e un aumento del Pil globale del 2%”.

E proprio oggi l’attivista ambientalista svedese Greta Thunberg ha convocato due proteste per venerdì e sabato in coincidenza con lo svolgimento dei lavori. “Il tempo sta per scadere. Il cambiamento non verrà da queste conferenze come la Cop26 a meno che non ci sia una forte pressione pubblica da fuori”, ha scritto Greta su Twitter, invitando a unirsi allo sciopero per il clima di venerdì (a partire dalle 11 a Kelvingrove Park) e sabato alla marcia per il clima a partire dalle 11.30. “Fate sentire la vostra voce, insieme siamo forti”, ha scritto ancora la giovane che ha lanciato i Fridays for Future.