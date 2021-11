di Maurizio Contigiani

Il reddito di cittadinanza è stato stroncato: offrire ad un indigente un lavoro precario e part time fino a 80 km di distanza e ad un disoccupato di Enna un impiego a tempo indeterminato ad Aosta significa eliminare di fatto il reddito attraverso condizioni impossibili da accettare.

La legge Cartabia è l’esatto, infame, contrario della Bonafede.

L’impianto pensionistico sarà di nuovo quello della Fornero.

Gualtieri, ancor prima di iniziare a fare il sindaco, si ritrova cinque milioni dall’Anas, cinquecento dal Pnrr e un miliardo e cinquecento milioni per il Giubileo.

Cashback e Superbonus spariti.

I Benetton stanno meglio di prima.

Cari senatori e deputati che vi autodefinite Cinque Stelle, per me non siete altro che dei poveracci entrati in un mondo che vi ha stregato, il Transatlantico, i privilegi, i soldi, il potere vi hanno trasformato come hanno trasformato chiunque abbia toccato con mano quel mondo. Voi non siete diversi, siete esseri umani soggetti alle stesse leggi che regolano tali comportamenti, spregevoli ma naturali.

Ma a qualcosa siete serviti, a noi che ci sentiamo e vogliamo essere diversi: avete fatto la differenza tra la vostra vigliaccheria, la vostra incoerenza, la vostra miseria e il coraggio, il mantenere fede ai principi e l’onestà intellettuale di chi, tra voi, si è distinto da voi e noi, oggi, sappiamo bene dove guardare, anche a costo di rimanere una minoranza.

Quindi fate attenzione a ritenere “Che tutto sia come prima / Perché avete votato ancora / La sicurezza, la disciplina / Convinti di allontanare / La paura di cambiare / Verremo ancora alle vostre porte / E grideremo ancora più forte / Per quanto voi vi crediate assolti / Siete per sempre coinvolti”.

