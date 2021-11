FQChart è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa.

Settimana dal 25/10 al 31/10/2021

Il Partito Democratico riesce questa settimana a raggiungere la vetta della nostra chart, appaiato ai Fratelli d’Italia. I Dem sono in vantaggio appena di uno 0,1% (20,1% vs 20%), la differenza significativa tra i due partiti è nel trend: positivo per il Pd, negativo per FdI (che in effetti vive un momento di stallo dovuto al post elezioni amministrative). Un trend che potrebbe confermarsi o essere ribaltato già dalla prossima settimana, a seconda di come si posizioneranno gli elettori di centrosinistra in conseguenza della bocciatura del ddl Zan. Il Pd ne uscirà rafforzato o sarà considerato responsabile di una mancata mediazione?

In terza e quarta posizione ritroviamo due ex “primi partiti italiani” capaci di superare entrambi quota 30% per poi scendere bruscamente: la Lega, piuttosto stabile col 18,8%, e il M5s, a sorpresa in risalita di uno 0,3 al 16,2%.

Galleggia intorno al 7% Forza Italia, mentre marcia spedita Azione al 3,8% (+0,3, ma oltre il 4% per tre sondaggi su cinque) e riguadagna quasi un punto l’eventuale cartello SI+Art.1 al 4,1%. Chi perde mezzo punto rispetto alla settimana scorsa è invece ItaliaViva, in discesa al 2,1%.

(Istituti considerati: Swg, Tecnè, Piepoli, Index Research, Demopolis)