Il VII Municipio di Roma impiegherà i percettori del Reddito di cittadinanza contro il degrado, nell’ambito di uno dei “Progetti utili alla collettività” previsti dalla legge che ha istituito la misura anti povertà. La circoscrizione presieduta fino alle Comunali dall’ex M5s Monica Lozzi e ora guidata dall’esponente del Partito democratico Francesco Laddaga ha infatti reso noto di essere in cerca di associazioni e onlus “interessati ad accogliere beneficiari del Reddito”: l’intenzione è fare manutenzione delle aree verdi presenti nell’Appio e nel Tuscolano. Non è la prima area della capitale a sperimentare questa formula. Già ci aveva pensato il V Municipio (Pigneto- Tor Pignattara). Leggi Anche Dal decoro al triage Covid: i percettori di reddito possono essere impiegati (gratis). Ma in un anno e mezzo i Comuni hanno chiamato solo 27mila persone

Questo l’accordo: chi percepisce la misura targata M5s presterà servizio – gratis – otto ore ogni settimana. Dovrà rispondere agli enti del terzo settore che verranno raccolti con l’avviso del VII Municipio. Questi ultimi, si legge sull’edizione romana di Repubblica che riporta la relazione che accompagna la procedura, “potranno contare su risorse umane senza oneri aggiuntivi, inserite in una rete pubblica di sostegno finalizzata alla valorizzazione delle competenze di persone che si trovano in condizione di temporanea difficoltà”. I percettori affiancherebbero perciò i volontari nella “cura, la pulizia e la manutenzione del verde, dell’arredo urbano e delle aree pubbliche del territorio municipale”, anche in base a quali associazioni risponderanno alla chiamata.