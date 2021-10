La stazione parigina della Gare du Nord, dopo essere stata evacuata per oltre un’ora, è stata riaperta ai passeggeri e alla circolazione dei treni. La Gare du Nord era stata chiusa e i treni fermati sia in partenza sia in arrivo a causa di un bagaglio sospetto che era stato abbandonato nella stazione.

Attorno alle 16.30 le forze dell’ordine avevano chiesto a tutti di lasciare la stazione dei treni che si dirigono verso nord dalla capitale francese e hanno fatto interrompere arrivi e partenze dei treni in attesa di verifiche e perquisizioni. Migliaia le persone che hanno dovuto abbandonare uno dei principali snodi ferroviari di Parigi, come si vede da numerosi video postati sui social, era rimasta in attesa nei dintorni di Gare du Nord. L’allerta, secondo France Télévisions, sarebbe stata provocatada una valigia sospetta abbandonata, poi ispezionata dagli artificieri.