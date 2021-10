Sta facendo il giro del web una piccola gag che ha visto protagonista il ministro dell’Inclusione, della Sicurezza sociale e delle Migrazioni spagnolo, José Luis Escrivá. Lo scorso primo ottobre, durante un convegno organizzato dal Centro di ricerca Ageingnomics della Fondazione Mapfre, il ministro si è fatto portare dell’acqua. Peccato che abbia abbia scambiato il buco porta-bottiglie del leggio per un bicchiere, trasformando quella che doveva essere una semplice operazione in una scena esilarante. Accortosi dell’errore, Escrivá è scoppiato a ridere: “Ah non è un bicchiere…un’operazione complicata. Ora ho un problema”.