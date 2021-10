Il Pd scavalca la Lega e si avvicina a Fratelli d’Italia, da cui è distante ormai soltanto un punto. Nella settimana dopo i ballottaggi crescono – seppur di poco – i partiti dell’alleanza giallorossa, cala in modo speculare il centrodestra. Sono i numeri del nuovo sondaggio di Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana: se si votasse domani – dice la rilevazione condotta su una platea di 1.200 elettori – il primo partito sarebbe ancora quello di Giorgia Meloni, ma con il 20,7%, in calo di quattro decimi dal 21,1% di lunedì 18 ottobre. La grossa novità, però – come già anticipato da Ipsos per il Corriere della Sera – è al secondo posto, dove si trova non più la Lega ma il Partito democratico: la forza guidata da Enrico Letta cresce di mezzo punto e arriva al 19,7% dal 19,2%, mentre il Carroccio perde due decimi e scende dal 19,4% al 19,2%, diventando terzo. Quarta piazza per il Movimento cinque stelle (+0,2%): dal 16,4% al 16,6%.

Al quinto posto, staccata di quasi dieci punti, c’è Forza Italia (6,8%, -0,2%) seguita da Azione (4,1%, + 0,2%), Mdp-Articolo 1 (2,5%, -0,4%), Sinistra italiana (2,4%, +0,2%), Italia viva (2,0%, 0,1%), Più Europa (1,9%, +0,3%) e i Verdi (1,9%, +0,1%). Nel complesso tutte le altre liste raccolgono il 2,2% (in calo di 0,2 punti), mentre il totale degli intervistati che non si esprimono rimane al 41%. Al momento la coalizione giallorossa raccoglierebbe quindi il 43,1% dei consensi (considerando anche Articolo 1, Sinistra Italiana e i Verdi), mentre il centrodestra unito con Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia si assesterebbe al 46,4%. Residuale lo spazio dei partiti di centro, con Azione, Italia viva e Più Europa che nell’insieme otterrebbero l’8%.