Insieme a Misano. Non in pista, ma nel dietro le quinte. Gianmarco Tamberi, oro alle olimpiadi nel salto in alto, e Khaby Lame, campione su TikTok, si sono incontrati nel paddock della MotoGp e subito hanno deciso di mettere in mostra le loro doti “sfidandosi” nel “salto della cavallina“. Il primo salto è toccato a Tamberi che, con agilità, ha facilmente superato l’influencer. Poi è stata la volta di Khaby Lame che prima si è tolto il badge della manifestazione, poi si è lanciato verso il saltatore riuscendo a superarlo. “Medaglia d’oro” virtuale, quindi, per il tiktoker che ha ricevuto il premio immaginario dalle mani dello stesso Tamberi. “Di coraggio ne ha da vendere – ha commentato l’oro olimpico pubblicando la performance sul proprio profilo Instagram – Ammetto che per un momento ho avuto paura nel vederlo parallelo al terreno…poi però ha tirato fuori tutto il talento che è in lui e ne è uscito alla grande!”.