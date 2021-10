Con il tasso di vaccinati più basso dell’Unione europea e la curva dei contagi che preoccupa ogni giorno di più, anche la Bulgaria sceglie di affidarsi al green pass per contenere l’avanzata del Covid. Giovedì 21 ottobre è entrato in vigore l’obbigo per accedere a tutti i locali al chiuso, a eccezione di farmacie, banche e alimentari: la non ottemperanza comporterà multe per clienti e commercianti. È l’estremo tentativo del ministro della Salute Stoycho Katsarov di dare una spinta alla campagna vaccinale – ferma al 20,4% di immunizzati con doppia dose, contro il 63,5% della media Ue – e di arrestare l’impennata dei contagi, la cui media mobile a sette giorni ha superato i quattromila casi su sette milioni di abitanti. Se la tendenza non si invertirà in 10-15 giorni – ha avvertito Katsarov qualche giorno fa in un’intervista tv – il rischio è di esaurire la capacità sanitaria del Paese ed essere costretti a inviare malati all’estero.

Se il pass non raggiungerà lo scopo, è stato annunciato, verrà indetto un periodo di lockdown totale. Buona parte della popolazione resta però contraria alla misura, come dimostrano le centinaia di persone scese in piazza a Sofia e nelle altre maggiori città per contestare l’obbligo. Con loro i rappresentanti delle categorie produttive – in particolare i ristoratori, che hanno annunciato di voler boicottare l’obbligo – e i leader dei maggiori partiti politici, che ammiccano alla protesta popolare in vista delle elezioni del prossimo 14 novembre, le terze a tenersi quest’anno. Dopo due votazioni in cui nessun partito è riuscito a ottenere la maggioranza in Parlamento, infatti, il Paese è amministrato da un governo ad interim guidato dal generale dell’esercito Stefan Yanev.

Il quadro sanitario è critico anche in Romania, penultimo Paese Ue per numero di vaccinati con doppia dose (il 29,4% della popolazione) dove da lunedì sono in vigore nuove, severe restrizioni per arrestare la quarta ondata di contagi e morti: le scuole resteranno chiuse per almeno una settimana e l’obbligo di green pass si allarga ad una serie di attività non previste in precedenza, tra cui l’ingresso nei negozi, esclusi alimentari e farmacie. La mascherina diventa obbligatoria ovunque, sia al chiuso che all’aperto, e torna il coprifuoco notturno a partire dalle 22, con la chiusura di bar e ristoranti fissata alle 21. Le nuove misure resteranno in vigore per trenta giorni. Negli ospedali i duemila posti letto di terapia intensiva sono tutti occupati e i primi cinquanta pazienti critici sono stati trasferiti in Ungheria e Polonia. Un quadro che sembra aver sensibilizzato – almeno in parte – la popolazione: venerdì 22 ottobre hanno ricevuto la prima dose in 86mila, un record dall’inizio della campagna vaccinale.

In Germania invece è acceso il dibattito su eventuali nuove misure per il forte aumento dei contagi registrato settimana scorsa: venerdì si è sfiorata quota 19mila nuovi casi al giorno, che non si toccava da maggio. Ancora lunedì il Robert-Koch-Institut ha segnalato un aumento dell’incidenza settimanale a 110,1 casi su 100mila abitanti (in Italia, per fare un paragone, è a 34). Il ministro della Salute uscente Jens Spahn aveva affermato nei giorni scorsi di non voler prorogare lo stato di emergenza sanitaria, facendolo scadere il 25 novembre: ma la sua posizione è stata attaccata da diversi politici anche dell’Spd. L’incidenza a sette giorni degli ospedalizzati – rassicura il ministero – resta sotto i tre casi ogni 100mila abitanti, ma il governo conferma le prime segnalazioni del rinvio di interventi chirurgici a causa della pandemia.