“Fidatevi di me, ci sono centinaia e centinaia di persone che vogliono venire qui e rovinare l’obiettivo a tutti. Le manifestazioni di domani e sabato sono annullate, l’appuntamento col governo è confermato. Ma non venite qui, non voglio mettere a repentaglio la vostra incolumità”. È l’avvertimento lanciato via social dal portavoce del Coordinamento 15 ottobre, Stefano Puzzer che ha annullato le manifestazioni previste a Trieste per il 22 e il 23 ottobre. “C’è qualcuno che non vede l’ora di approfittare di questo per dare la colpa al Coordinamento 15 ottobre e bloccare tutte le manifestazioni”, ha aggiunto nel videomessaggio.