“Giusto il certificato verde e sanzionare chi non si adegua. Però sono fiducioso, si possono convincere ancora tante persone”. È speranzoso il microbiologo Guido Rasi , ex capo dell’agenzia europea del farmaco Ema e consulente del commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo . Intervistato dal Corriere della Sera, ha fatto il punto su tamponi , green pass e variante Delta . Bocciata l’ipotesi, per i lavoratori non vaccinati , di estendere la validità dei test anti Covid 19: “Non è la scienza che può decidere né la politica, ma il virus “.

“Alla luce delle conoscenze molecolari e soprattutto delle evidenze pratiche di soggetti risultati negativi la mattina e positivi la sera non sarebbe logico”. Così Rasi ha spiegato la sua opposizione a considerare di 72 ore l’ attendibilità dei tamponi e, di conseguenza, la durata del green pass. La misura, proposta per diluire il carico sulle farmacie, ora che il green pass è obbligatorio per chiunque si rechi sul luogo di lavoro, secondo l’esperto non avrebbe senso. “ Il Sars-CoV-2 ha i suoi tempi . Se io mi contagio, ad un certo punto scatta la replicazione virale . Una singola particella ne può produrre fino a 100mila in 5 ore. Questo significa che una persona negativa all’inizio della giornata può a metà giornata non esserlo più”, ha spiegato. Quindi un test può attestare la negatività di una persona non oltre le 5-8 ore dall’esecuzione: “Può essere utile per gestire lo svolgimento di un grande evento, tenendo però conto che dopo questa breve fase di incubazione un individuo può iniziare ad essere infettivo “.

Rasi è invece favorevole alla gratuità del tampone in circostanze particolari: “Se si dovesse organizzare un evento di qualche ora dove si prevede difficoltà di mantenere distanza e vi siano per qualsiasi motivo persone non vaccinate, sarebbe una sufficiente garanzia di creare una bolla per qualche ora”. Invece se proposta in maniera sistematica, “non dà nessuna garanzia di sicurezza e costituisce quindi uno spreco assoluto e irragionevole di denaro pubblico”. I no vax costano alla sanità 70 milioni di euro al mese per le cure in ospedale, ha stimato un’analisi di Altems. Per i test anti Covid 19 ne servirebbero altri 15 e inoltre “significherebbe avallare l’uso non etico delle limitate risorse per la sanità pubblica quando invece bisogna ribadire con fermezza il dovere civico e morale di vaccinarsi in caso di pandemia e quindi di rischio generalizzato per la salute della collettività. La libertà di non immunizzarsi non viene lesa, ma devono rimanere in piedi le limitazioni che questo comporta”.