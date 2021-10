Una donna di 89 anni è morta dopo essere stata aggredita da due cani da guardia in una villetta a Sassuolo, in provincia di Modena. La vittima, Carla Gorzanelli, abitava poco lontano. Sfuggita alla attenzione della badante – riporta Il resto del Carlino – la anziana stava vagando in stato confusionale. Trovato semiaperto il cancelletto, si è introdotta nel giardino dove si trovavano gli animali. Sul posto sono intervenuti la squadra mobile della polizia, i carabinieri e la scientifica, oltre al 118, ma a nulla sono valsi i soccorsi.

La scena è avvenuta sotto gli occhi di una bambina, una delle figlie dei proprietari dell’abitazione: stava aspettando il ritorno della madre e aveva lasciato il cancello dell’abitazione aperto. Vista l’anziana, l’ha invitata ad allontanarsi. I cani, due Amstaff l’hanno assalita, probabilmente per istinto protettivo verso la padrona e l’hanno sbranata. Ancora non è chiaro perché la vittima sia entrata nella villetta: forse per chiedere aiuto o forse perché credeva erroneamente che si trattasse dell’ingresso della propria casa. “Era in forte stato confusionale ma non era mai uscita dall’abitazione – ha dichiarato il figlio della vittima – non so come sia potuto accadere”.