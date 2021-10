Diverse persone sono state uccise e altre sono rimaste ferite in un attacco con arco e frecce avvenuto in Norvegia, nella città di Kongsberg, nel Sud del Paese, a 80 chilometri da Oslo. A ricostruire l’accaduto è la polizia. La notizia è riportata da diversi giornali scandinavi e inglesi. Un sospetto è stato arrestato. Il capo della polizia del posto Oeyvind Aas ha spiegato che l’uomo avrebbe agito da solo. I motivi dell’attacco sono ancora da capire. La polizia non ha fornito dettagli sul sospettato.

Da quanto ricostruito dai media norvegesi finora l’attacco è partito da un supermercato, la Coop Extra sul lato ovest di Kongsberg. Da qui, poi, si sarebbe sostato in altre zone della città. Sui luoghi dove è avvenuta l’aggressione sono presenti dozzine di veicoli di emergenza, tra cui ambulanze, auto della polizia ed elicotteri.

Notizia in aggiornamento