Dal 15 ottobre sarà necessario esibire il Green pass per andare al lavoro, come prevede il nuovo Dpcm che sarà a breve firmato da Mario Draghi. Mancano pochi giorni e arrivano alcune proposte da parte di alcune di alcune Regioni a guida Lega con le quali si punta ad andare incontro a chi sarà ancora sprovvisto di certificato verde. In testa il leader della Lega Matteo Salvini. “Allungare la validità di tutti i tamponi da 48 a 72 ore e garantire tamponi gratuiti a lavoratrici e lavoratori senza Green Pass. Lo chiede la Lega, lo richiede il buon senso”. Interviene anche il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, in un’intervista a ‘Radio Anch’iò su Rai Radio 1: “Noi abbiamo sollevato la necessità che le misure possano essere applicate anche dal punto di vista organizzativo. Stiamo parlando di quasi 5 milioni di persone coinvolte, non vaccinate, che potrebbero chiedere il tampone. Io ho dei dubbi – ha aggiunto – Se ci sono strumenti alternativi come l’autosomministrazione, ovviamente controllata, ben vengano. Già oggi in farmacia vengono venduti tamponi nasali. Io propongo, poi non è mio compito, ma vanno valutate le alternative. Noi dobbiamo ridurre al massimo il rischio: servono misure utili, ma applicabili”, ha chiuso.

“Si prenda atto che il 15 ottobre ci sarà una marea di lavoratori che non potranno avere il Green Pass, e non perché non hanno voluto fare il tampone, ma perché non è stato possibile farlo fisicamente”, ha invece detto Luca Zaia, a capo della Regione Veneto. “I numeri sono chiari: in Veneto ci sono 590mila persone in età lavorativa non vaccinate che avranno bisogno di un tampone ogni 48 ore: il sistema pubblico e le farmacie sono in grado di arrivare a 120 mila”. Quindi, precisa: “la soluzione è una sola: riconoscere la validità del tampone fai da te, come avviene negli altri paesi europei, e quindi la possibilità da parte delle aziende di fare in autonomia lo screening ai loro dipendenti, avremmo così anche uno screening preciso della realtà dell’epidemia sul territorio. L’imprenditore è la prima persona ad avere interesse di non trovarsi un positivo nel suo sistema produttivo. Purtroppo, ad oggi è vietato a chiunque fare test fai da te nel mondo del lavoro”.

Sul tema si esprime anche Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova: “C’è una parte significativa di persone che non si vaccinerà. Forse occorre pensare ad un Green pass diverso, alla francese, in cui è previsto solo per i vaccinati o i guariti, oppure così non serve. Meglio allora congelarlo per i luoghi di lavoro e ripartire tra un po’ di tempo. Un conto è usare il certificato verde al ristorante, al teatro o allo stadio, ma per entrare a lavoro è diverso”, ha detto all’Adnkronos Salute. “Secondo me a questo punto è meglio che si decida per l’obbligo vaccinale perché così diventa un tamponificio, mentre l’unico modo per avere la sicurezza è fare un tampone il giorno stesso, 2-3 giorni dopo non è la stessa cose e aumentano i rischi”.