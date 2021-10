La deputata solleva il plico di fogli relativo all’inchiesta che ha coinvolto Sebastian Kurz, poi lo posa sul tavolo dietro cui è seduto il neo cancelliere. Lui lo prende e, visibilmente infastidito, lo getta a terra. È successo nell’Aula del Parlamento austriaco, quando la leader del partito liberale Neos, Beate Meinl-Reisinger, ha interrotto il proprio intervento per consegnare al nuovo cancelliere Alexander Schallenberg il fascicolo col mandato di perquisizione dell’inchiesta che ha portato alle dimissioni Kurz. Dopo il gesto e le conseguenti polemiche, ripreso dalle telecamere nazionali, Schallenberg è stato costretto a scusarsi su Twitter: “Da alcuni è stato visto come mancanza di rispetto verso la giustizia e Beate Meinl-Reisinger. Questo non era la mia intenzione e chiedo scusa se ho dato quest’impressione”.

Video Nationalrat Österreich