“Ci urlavano ‘assassini’ ed epiteti che non posso riferire. C’è stata un’aggressione fisica e due infermiere e due poliziotti sono rimasti feriti. C’erano 30-40 persone che volevano entrare a tutti i costi”. Il diretto del pronto soccorso dell’Umberto I di Roma, Francesco Pugliese, ha raccontato in diretta tv, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, le ore di paura in cui “i nostri sanitari si sono barricati all’interno dell’ospedale” durante l’assalto di un gruppo di no vax, avvenuto sabato scorso. “Come cambia il nostro lavoro dopo questo episodio? Non deve cambiare. Noi non guardiamo il colore politico, curiamo tutti”, ha aggiunto Pugliese, che è anche primario del reparto di Terapia intensiva. “Purtroppo, in questi mesi – ha proseguito – abbiamo curato molti no vax. E dico ‘purtroppo’ perché la soluzione per non ammalarsi in forma grave c’è”.

Video La7