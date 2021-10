La Liguria in allerta meteo per il maltempo. Tutte le province sono in arancione tranne Genova e Savona che sono in rosso. Alluvione a Pontinvrea, nel Savonese: il torrente è fuoriuscito dagli argini e l’acqua ha invaso le strade del centro cittadino sommergendo le auto. Forti temporali sono attesi anche nel capoluogo ligure. Per precauzione le scuole sono rimaste chiuse.