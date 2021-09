Alle prossime elezioni amministrative “non c’è la Lega in gioco, ma le città in cui si vota”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di un incontro con i cittadini milanesi del quartiere San Siro in vista delle prossime elezioni amministrative, a chi gli chiedeva quale fosse la posta in gioco per il suo partito nella prossima tornata elettorale. “Io ho una certezza – ha aggiunto – che dalla settimana prossima avremo più sindaci rispetto a quanti ne abbiamo oggi. Nelle elezioni amministrative chi vince e chi perde lo si giudica contando i sindaci che uno aveva prima e quanti ne ha dopo. Banale ma lapalissiano”.