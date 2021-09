“Giancarlo Giorgetti ha detto di preferire Carlo Calenda a me? Siamo in democrazia, è libero di pensare ciò che vuole”. Risponde così il candidato del centrodestra a sindaco di Roma, Enrico Michetti, a chi gli chiede un commento sulla posizione espressa dal numero due della Lega. “Se chiederò sostegno a Calenda per il ballottaggio? Noi vogliamo i voti dei romani”.