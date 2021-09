Sono 2.985 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati martedì 28 settembre in Italia, frutto di 338.425 tamponi molecolari e antigenici processati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività così cala rispetto a lunedì e scende sotto l’uno per cento (0,9%). Il bollettino del ministero della Salute comunica altri 65 morti. Calano ancora i ricoveri: sono 69 in meno i pazienti Covid presenti in area medica. Allo stesso modo diminuiscono anche quelli in terapia intensiva: ci sono 29 posti letto occupati in meno rispetto a ieri. Sono 459 i ricoverati in rianimazione per il Covid in Italia, con 19 ingressi giornalieri (ieri erano 29). I ricoverati nei reparti ordinari sono invece in totale 3.418. Infine, sono scesi sotto quota centomila gli attualmente positivi al Covid: sono 98.872, con un calo di 2.208 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.

Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.665.049, i morti 130.807. I dimessi e i guariti sono invece 4.435.370, con un incremento di 5.105 rispetto a ieri. Il confronto con i dati di sette giorni fa evidenzia una ulteriore leggera flessione nell’andamento dei contagi: martedì scorso erano ancora 3.377, con un tasso di positività all’uno per cento. Migliora anche la situazione dei ricoveri: una settimana fa calavano solo di 45 unità ed erano ancora 3.937 i pazienti Covid nei reparti ordinari. Martedì scorso, inoltre, gli ingressi in terapia intensiva erano 38, esattamente il doppio rispetto a quelli registrati oggi. Resta invece stabile il trend dei decessi: una settimana fa erano 67, oggi i morti sono ancora 65.

La Sicilia è la Regione che registra di gran lunga il maggior numero di contagi giornalieri: sono 553 con 20mila tamponi processati. Il Veneto conta 376 nuovi casi e la Lombardia 345, ma entrambe hanno effettuato oltre il doppio di test rispetto alla Sicilia. Seguono la Campania con 222 positivi nelle ultime 24 ore e il Lazio che comunica 252 casi. L’Emilia-Romagna oggi registra 197 contagi, il Piemonte 192 e la Toscana 190. L’altra Regione ad avere più di 100 nuovi casi giornalieri è la Puglia, con 125. Il Molise invece è l’unica Regione a comunicare zero casi nelle ultime 24 ore, per il secondo giorno di fila.