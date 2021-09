Il terremoto registrato a Creta nella mattinata del 27 settembre, di magnitudo 6,1, oltre a un morto e diversi feriti, ha causato anche diversi danni agli edifici dell’isola. Alcune case sono state danneggiate e sono crollate, in tutto o in parte. In particolare vecchie abitazioni sono crollate nei villaggi vicino a Heraklion e Arkalohori, il centro più colpito.