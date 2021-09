Sono in calo rispetto a ieri i casi di coronavirus in Italia. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono 3.525 le persone risultate positive ai test effettuate, contro le 3.797 di ieri. Un numero che emerge a fronte anche di un numero nettamente maggiore di tamponi effettuati: sono stati ben 357.491 quelli svolti nelle ultime 24 ore, contro i 277mila di ieri. Dati, questi, che permettono un netto calo del tasso di positività che passa dall’1,4% di ieri all’1% di oggi. Stabili invece le vittime che anche oggi sono 50, contro le 52 di ieri.

Nell’ultima giornata sono guarite 4.451 persone, numero che permette così una diminuzione degli attualmente positivi nel Paese che calano di 982 e si attestano a 102.574. Di conseguenza, scende anche il numero di coloro che sono ricoverati nei reparti Covid italiani: sono 481 i pazienti attualmente in terapia intensiva, 8 in meno rispetto a ieri, mentre se ne contano 3.497 negli altri reparti Covid, in calo di 56 in un giorno.